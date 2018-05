Wasser marsch in Mannheim

Anzeige

Mannheim.Der Sprung ins kühle Nass – manch einer hat sich bei den Temperaturen in den vergangenen Tagen schon danach gesehnt. Am Samstag, 19. Mai ist es nun endlich so weit, die Freibäder in Mannheim öffnen ihre Tore – und Sprungtürme.

Im Moment werden noch die letzten Arbeiten nach dem Winter und Reparaturen erledigt. Am Samstag öffnen dann erstmalig alle Mannheimer Schwimmbäder gleichzeitig. Das Herzogenriedbad, das größte Bad der Quadratestadt, und das Carl-Benz-Bad, das Parkschwimmbad Rheinau und das Freibad Sandhofen laden ab dem Wochenende täglich zum Schwimmen, Planschen und Sonnen ein.

Alle vier Freibäder öffnen

Grünanlagen mit Liegewiesen und Bäumen, Flächen für Sport und Spiel mit Möglichkeiten für Basketball, Volleyball sowie Tischtennis gibt es in allen Bädern. Im Herzogenriedbad können Sportsfreunde auf drei Volleyballfeldern und in Sandhofen auf einem Feld Bälle durch die Luft pritschen. Bodenschach gibt es im Parkschwimmbad Rheinau. Für Kleinkinder gibt es in allen Freibädern Planschbecken, Kinderrutschen im Wasser und an Land sowie weitere Kinderspielgeräte. Im Herzogenriedbad laden zusätzlich der Wasserspielplatz und Kinderspielgeräte zum Platschen ein. Die Wassertemperatur beträgt in allen Freibädern 24 Grad. Die Öffnungszeiten der Bäder im Überblick: Herzogenriedbad: Das Bad hat täglich (auch an Feiertagen) von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags öffnet das Bad zusätzlich für Frühschwimmer ab 7 Uhr.