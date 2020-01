Weibliche Weltsicht

Mannheim.An ihrer einstigen Wirkungsstätte präsentiert die ehemalige Hausautorin Enis Maci am Freitag, 24. Januar, ihr neues Stück „Bataillon“. Es handelt sich dabei nicht nur um eine Uraufführung, sondern auch um eine Auftragsarbeit des Nationaltheaters (NTM). In Mannheim zu sehen war in der vergangenen Spielzeit bereits ihr Stück „Mitwisser“.

Dramatikerin Enis Maci, der in der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift „Theater heute“ sowohl 2018 als auch 2019 der Titel „Nachwuchsdramatikerin des Jahres“ zukam, entwirft in ihrem neuen Werk laut NTM „ein weibliches Gegenstück zur überwiegend männlichen Geschichtsschreibung“ und „eine postapokalyptische Zukunftsvision“. Inszeniert wird die um 20 Uhr im Studio Werkhaus beginnende Uraufführung von Regisseurin Marie Bues, die seit 2013 das Stuttgarter Theater Rampe leitet. Sie inszeniert Enis Macis „assoziatives Textgeflecht“, so das NTM weiter, als „Panoptikum weiblicher Stimmen“.

Im Keller eines Hochhauses sitzen Weberinnen und arbeiten an Tarnumhängen für einen Krieg, der viele Schauplätze hat – den Balkankrieg, den Krieg in Syrien oder auch den Krieg um den Körper der Frau. Im Erzählen verknüpfen sie Biografien und Geschichten unterschiedlichster Epochen und Kontexte. Und es treten dabei illustre Frauenfiguren auf: Penelope aus dem antiken Mythos etwa, Ada Lovelace, die erste weibliche Programmiererin oder auch Seerechtsexpertin Elisabeth Mann Borgese sowie Monica Lewinsky.

Auf der Bühne steht daher konsequenterweise auch ein fünfköpfiges Frauen-Ensemble. Die Mannheimer Ensemblemitglieder Sophie Arbeiter, sie wirkte mit bei „Ansichten eines Clowns“ und „Maria Stuart“, Annemarie Brüntjen („Die Orestie“, „Warum läuft Herr R. Amok?“) und Johanna Eiworth („Endstation Sehnsucht“, „Die Möwe“) werden dabei von zwei Schauspielstudentinnen der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst unterstützt: Otiti Engelhardt und Carina Thurner. rcl

