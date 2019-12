Weihnachten der „Fröhlich Pfalz“

Mannheim.Ehe die Fasnacht losgeht, wird bei der „Fröhlich Pfalz“ besinnlich die Vorweihnachtszeit begangen. Am Sonntag, 15. Dezember, lädt der Verein von 14 bis 17 Uhr in und rund um sein Vereinsheim in der Galvanistraße10 in Käfertal zum Weihnachtsmarkt ein.

Die Garde führt ein kleines Weihnachtsprogramm auf und hat viele schöne und nützliche Sachen gebastelt. Dazu kommen selbst gebackene Weihnachtsplätzchen, die ebenso zugunsten der Jugendarbeit verkauft werden. Auch der Weihnachtsmann kommt vorbei, um sich die Wünsche, die Gedichte und die Lieder der Kinder an zu hören. Dazu gibt es Essen und Getränke. pwr

