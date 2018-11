Weihnachten im Luisenpark

Mannheim.Der Luisenpark bietet in den nächsten Tagen wieder ein gemischtes Programm für Erwachsene und Kinder.

Den Auftakt dabei macht das Kindertheater zum Advent „Das magische Baumhaus: Im Bann des Eiszaubers“ nach der Kinderbuchreihe „Magic Tree House“ von Mary Pope Osborne. Auch in diesem Abenteuer müssen sich Anne und Philipp schwierigen Aufgaben stellen. Diesmal einem bösen Eiszauberer im finsteren Land des ewigen Schnees. Das Theater ist für Kinder ab fünf Jahren und kostet (inklusive Parkeintritts) elf Euro. Es findet am Sonntag, 2. Dezember, um 11 Uhr in der Festhalle Baumhain statt. Nähere Informationen und Tickets unter Tel. 0621/410-050.

Wer etwas über die besonderen Zutaten lernen möchte, die man beim weihnachtlichen Backen braucht, ist bei der „Familienführung – für die Weihnachtsbäckerei“ richtig. Sie führt zu denjenigen Zutaten, die aus dem Dschungel kommen, wie zum Beispiel Kakao, Zimt und Vanille. Sie findet ebenfalls am Sonntag, 2. Dezember statt, geht von 15 bis 16 Uhr und kostet drei Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder (zuzüglich des Parkeintritts). Nähere Informationen und Anmeldung unter Tel. 0621/410-0554.

Am Mittwoch, 5. Dezember, findet die „Grüne Stunde“ „Printen, Punsch und Pfefferkuchen“ zum Thema Spekulatius, Lebkuchen oder Glühwein statt. Es soll eine weihnachtliche Begegnung mit den scharfen und würzigen tropischen Gewächsen werden. Sie dauert ungefähr eine Stunde, kostet drei Euro Eintritt (zuzüglich Parkeintritts), und eine Anmeldung ist unter 0621/410-0554 erforderlich. pam

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018