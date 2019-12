Weihnachtlicher Band-Mix

Mannheim.Gute Nachrichten für alle, die den Sommer – und damit natürlich die Sommerbühne vor der Alten Feuerwache – vermissen: Im Winter bietet die Feuerwache das Pendant an: Nämlich Kunst, kleine Events und Musik mit Festtagsfeeling dank kleinen Weihnachtsmarkt vor der Wache. „Merry Messplatz“ heißt das Konzept und zahlreiche Bands sind diesmal am Start – dick eingemummelt gibts dann von den Musikern alternative Sounds auf die Ohren.

Am Samstag sind zum Beispiel LionLion zu Gast: Nach ihrem Debütalbum „The Atlas Idea“ gibt das Nürnberger Quartett um die Zwillinge Matthias und Michael Rückert in Mannheim den ersten Vorgeschmack auf ihr zweites Album „Perspective“, welches im Juni 2020 erscheint. Die Zuschauer können dabei gemütlich ihren Glühwein schlürfen. see

