Weihnachtskonzert in der Johanniskirche

Mannheim.Nach einem intensiven und ereignisreichen Konzertjahr für das KlangForum Heidelberg, in dem die Sänger der Schola Heidelberg und die Instrumentalisten des Ensemble Aisthesis viele Kilometer zurückgelegt und vor mehreren tausend Zuschauern in den USA, Kanada, der Schweiz und Österreich auftraten, folgen nun zum Jahresabschluss die traditionellen Weihnachtskonzerte.

Weihnachtliche Choräle

Dabei gastieren die beiden Ensembles am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Mannheimer Johanniskirche. Präsentiert werden Werke von Komponisten aus verschiedenen Jahrhunderten, wobei eine Brücke zwischen Alter Musik und Neuer Vokalmusik geschlagen wird.

Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von John Dowland, Johann Rosenmüller, Hans Leo Haßler, und Dimitri Terzakis. Dazwischen werden weihnachtliche Choräle sowie Instrumentalwerke des Aisthesis Consorts zu hören sein.

Die Programme der Ensembles Schola Heidelberg und Ensemble Aisthesis unter der künstlerischen Leitung von Walter Nußbaum zählen seit über 20 Jahren europaweit mit zu den gefragtesten ihres Genres. „Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man sich dem weihnachtlichen Trubel für einen Abend entziehen kann, und ich freue mich, dass wir diese Tradition fortsetzen können,“ so Nußbaum.

Bereits am Freitag, 14. Dezember, findet ein Weihnachtskonzert in der Peterskirche in Heidelberg statt.

sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018