Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen

Nicht nur mit seinem umfangreichen Angebot an Geschenkideen, sondern obendrein mit einem vielseitigen Rahmenprogramm empfängt der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt seine Besucher. Eröffnet wird er am Mittwoch, 20. November, auf dem Berliner Platz. Auf der Bühne wie auch in den Gassen zwischen den rund 60 festlich beleuchteten Holzhäuschen tummeln sich dabei immer wieder andere Akteure mit verschiedensten weihnachtlichen Darbietungen. Bis zum 23. Dezember laden die Verkaufsstände im Stadtzentrum jeweils zwischen 11 und 20 Uhr zum Einkaufsbummel ein, Speisen und Getränke können die Besucher es täglich bis 21 Uhr genießen. Lediglich am Totensonntag (24. November) bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. mav