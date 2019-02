Wein, Streetfood und Musik

MANNHEIM.Mit einer Winteredition möchten die Veranstalter des Mannheimer Weinfestivals davon überzeugen, dass Wein nicht nur im Sommer schmecken kann. Deshalb startet das Festival rund um Die Küche am Samstag, 16. Februar, ab 20 Uhr, in Untergeschoss des Stadtquartiers Q 6/Q 7. Neben zahlreichen Weingütern ist auch das Restaurant Die Küche dabei, das Team bietet Streetfood, das Geschäft Schnaps & Liebe und das Sterne-Restaurant Emma Wolf since 1920 beteiligen sich ebenfalls in Q 6/Q 7 an dem Angebot. Bei Emma Wolf ist nach Belieben ein exklusives 5-Gänge -Trüffelmenü (139 Euro) mit Weinbegleitung (59 Euro) im Internet über reservieren@emmawolf1920.com buchbar.

Wine meets Music

Doch Wein und Essen soll an diesem Abend nicht alles sein: Die Mischung aus Livemusik von Alex Auer, Gitarist von Xavier Naidoo sowie des Kitchen Clubs und den clubbigen Sounds von DJ M-Lance (Marcus Lanzendorfer) soll zu einer lockeren Atmosphäe des Weintrinkens und Tanzens anregen.

Karten für Samstag sind zu 15 Euro zzgl. VVK-Gebühren im Internet auf www.weinfestival-mannheim.de oder auf www.foreverdisco.de und solange der Vorrat reicht zu 18 Euro an der Abendkasse erhältlich. Inklusive ist jeweils ein Wine Tasting in Probiermenge, das sechs Bons pro Person P. umfasst. skw

