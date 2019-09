Weinlesefest als Höhepunkt der Saison

Es ist der Höhepunkt der Pfälzer Weinfest-Saison: Am Samstag startet das Weinlesefest in Neustadt. Am Freitag, 27. September, öffnen die „Haiselscher“ im Weindorf mit seinen urigen Fachwerkhäuschen. Nebenan auf dem Bahnhofsvorplatz lockt der Jahrmarkt mit seinen Buden, dem Kettenkarussell und dem Riesenrad. Höhepunkt des Festes, das bis zum 14. Oktober dauert, ist die Wahl der Deutschen Weinkönigin am Freitag, 27. September, im Saalbau. Die Wahl der Pfälzischen Weinkönigin folgt eine Woche später am 4. Oktober. Am zweiten Festsonntag, 13. Oktober, führt der Winzerfestumzug durch Neustadt, bevor ein Feuerwerk am 15. Oktober das Fest beschließt. mav

