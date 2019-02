Weinort lädt ein

Weisenheim am Sand.Mit einem großen Fasnachtsumzug und der Straßenfasnacht wird in Weisenheim am Sand am Sonntag, 3. März, die fünfte Jahreszeit gefeiert. Um 13.11 Uhr startet der bunte „Rieslingwurm“ mit 47 Zugnummern und einem Musikzug. Die Ausschankstellen entlang des Zugs, offene Winzerhöfe, Vereinsheime und die Gastronomie freuen sich auf die Gäste. Auswärtige Besucher werden gebeten, den öffentlichen Personennahverkehr mit den eingesetzten Sonderzügen (12 bis 19 Uhr) zu nutzen. Ein Hinweis für Autofahrer: Der gesamte Ortskern ist von 11 bis 20 Uhr gesperrt. mav

