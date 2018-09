Weisenheim feiert

Weisenheim am Sand.Nicht nur mit Neuem Wein und Zwiebelkuchen lockt das Federweißenfest seine Besucher, das von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. September, in Weisenheim am Sand gefeiert wird. Die Gäste können sich vielmehr auch auf andere kulinarische Leckereien freuen und an allen drei Tagen Livemusik genießen.

Obendrein finden am Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, zwei Weinbergswanderungen mit Wein-/Schnapsprobe und Geschichten rund um Weisenheim am Sand statt. Die Teilnahme kostet zwölf Euro, Anmeldung beim i-Punkt Kallstadt unter Telefon 06322/66 78 38. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018