Weisenheim feiert Fest

Weisenheim am Sand.Genussvolle Erlebnisse verspricht das Fest „Wein & Musik unter den Linden“, das von Freitag bis Montag, 22. bis 25. Juni, in Weisenheim am Sand gefeiert wird. Bands sorgen für feurige Rhythmen, Soul, Rock und Pop, während die Gäste Köstlichkeiten aus Küche und Keller genießen können. Unter anderem spielt am Montag, 19.30 Uhr, die Band The Beat Brothers Gitarrenmusik aus den Jahren 1960 bis 1990 auf der Open-Air-Bühne „Unter den Linden“. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 15 Uhr, findet eine Weinbergwanderung mit Wein-/Schnapsprobe und Geschichten rund um den Ort statt. Start ist am Obertor in der Ortsmitte. Die Teilnahme kostet zwölf Euro, Anmeldung beim i-Punkt Kallstadt unter Tel. 06322/667838. Am Sonntag, 15 Uhr, gibt es Kinderschminken. mav