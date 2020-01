„Weiße Haare sollen nicht freien“

Mannheim.Ein alternder Mann wird gefoppt. Nach Strich und Faden. Er will eine junge Frau – und kriegt sie nicht. Im Gegenteil: Am Ende muss sich der alte, weiße Mann von der jungen weisen Erkenntnis Norinas belehren lassen: „Ben è scemo di cervello / chi s’ammoglia in vecchia età“. Ins Deutsche wird das gemeinhin so übersetzt: „Weiße Haare sollten nicht freien um der Jugend Lockenkranz!“

Ein Hauch #Metoo weht da durch den Kopf, wenn auch der Titel-Loser aus Gaetano Donizettis Oper „Don Pasquale“ nicht übergriffig wird, so versucht er dennoch, seine mächtige (und reiche) Position in der Gesellschaftgegenüber Norina auszunutzen. Das ist die Disposition des Werkes, das mitunter als Donizettis Meisterwerk gilt, weil es wie kein anderes seiner Opern eine Einheit von Dichtung und Musik herstellt.

Dieses Werk, das im Italien des 18. Jahrhunderts im herrschaftlichen Saal und „Garten mit Gebüsch“ Don Pasquales spielt, verfrachtet Regisseurin Cordula Däuper im Nationaltheater Mannheim nun in eine Reihenhaussiedlung der 1960er Jahre, wie sie im Gespräch mit dieser Zeitung durchblicken ließ. Man könnte das als demokratisierte Version bezeichnen, oder als Realismus bis Naturalismus, weil der Blick in die Gesellschaft der Zeit damals mitunter kritisch ausfällt.

Dass es im Opernhaus hingegen eher komisch zugehen wird, scheint ausgemacht, hat Däuper in ihren bisherigen Mannheimer Arbeiten doch ihren Sinn fürs Witzige mehrmals bewiesen.

Die 14 durch Rezitative und Ouvertüre verbundenen Musiknummern, wird der 1. Kapellmeister Janis Liepins dirigieren (das Orchester ist auch mit einer Gitarre besetzt). Bei der Premiere am Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr singen Bartosz Urbanowicz (Don Pasquale), Amelia Scicolone (Norina), Nikola Diskic (Malatesta), Juraj Holly (Ernesto) und Stephan Somburg (Notar). Auch der Opernchor von Dani Juris ist mit von der Partie. Die B-Premiere am 7. Februar (19.30 Uhr) ist vollkommen umbesetzt. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020