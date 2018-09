WeitgereistesFolk-Duo

Heidelberg.Im Heidelberger Karlstorbahnhof geht die Konzertsaison wieder los, und in dieser Woche standen eigentlich zwei Auftritte an: Ihr neues Album „Daydreamers“, entstanden während zahlloser Konzertreisen durch ganz Europa, Kanada und Russland, stellen David Celia und Marla am Donnerstag, 20, September um 21 Uhr vor. Mit ihren Gitarren und Stimmen schwelgen sie zwischen Fernweh, 60er-Jahre-Folk und zeitlosen Melodien, die zum Mitsingen anregen. 12 Euro kostet der Eintritt an der Abendkasse.

Faces On TV abgesagt

Das Konzert des belgischen Multiinstrumentalisten Jasper Maekelberg alias Faces On TV am Freitag, 21. September um 21 Uhr wurde abgesagt. Bereits gekaufte Karten für die Show des Trip-Hop-Solisten können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. sdo

