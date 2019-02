Welt des Dark Wave

Mannheim.Project Pitchfork geben sich am Samstag, 2. März, 20 Uhr, im MS Connexion in Mannheim die Ehre. Dabei haben sich die Hamburger mit ihrem neuesten Album wieder einmal neu erfunden: Massive Electro-Beats paaren sich mit schwelgerischem Weltraum-Wave und feinsinniger Orchestrierung. So setzen sie auch nach 25 Bandjahren immer wieder neue Akzente und nehmen ihre Fans mit auf eine Reise in die Dark-Wave-Welt. Special Guests sind an diesem Abend Future Lied To Us. sdo

Info: Samstag, 2. März, MS Connexxion; Karten für 34,10 Euro plus Gebühren unter msconnexion.de

