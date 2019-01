Welterfolge eines unsterblichen Genres

Ludwigshafen.„Soul Classics“ stehen am Samstag, 19. Januar, 20 Uhr, im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen an: Sängerin China Moses, Tochter von Dee Dee Bridgewater, und Trompeter Theo Croker haben sich gemeinsam mit dessen Band DVRK Funk und der Württembergischen Philharmonie Reutlingen die großen Genrehits der 1960er und 70er Jahre herausgepickt. Das Publikum kann sich auf Welterfolge wie „Ain’t No Sunshine“ und „Fever“ freuen. Wie die Sängerin entstammt auch Croker einer Musikerfamilie; sein Großvater Doc Chetham tourte als Trompeter mit Bessie Smith und Billie Holiday. sdo

