Weltstar der Klassikszene im Rosengarten

Mannheim.Weltstar Sol Gabetta kommt mit dem Royal Philharmonic Orchestra London am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr in den Mannheimer Rosengarten. An der Spitze des von Queen Elizabeth geadelten Spitzenorchesters steht Dirigent Lionel Bringuier.

London ist und bleibt die Metropole der Spitzenorchester Europas: Unabhängig von den Opernorchestern konkurrieren dort fünf große Sinfonieorchester, dazu noch einige teils auf alte Musik spezialisierte Ensembles.

Die argentinische Cellistin Gabetta wiederum gilt als eine der spannendsten Musikerinnen der Gegenwart. Bereits als Zehnjährige gewann sie ihren ersten Wettbewerb in Argentinien. Die Mutter eines Sohnes lebt bei Basel; in Basel lehrt sie an der Musikakademie, in Olsberg hat sie ihr Kammermusikfestival „SOLsberg“ gegründet. sba

Info: Freitag, 25. Januar, 20 Uhr. Pro Arte Konzert. Tickets ab 88,45 Euro unter 0800/6 33 66 26 oder pro-arte-konzerte.de

