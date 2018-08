Weltstar und große Stimme

Anzeige

Edesheim.Zwei Knaller-Konzerte stehen bei den Schlossfestspielen in Edesheim an: Am Donnerstag, 2. August, 20 Uhr, ist mit Weltstar Albert Hammond eine wahre Hitfabrik live zu erleben. Einen Tag später tritt Julia Neigel mit einem akustischen Konzert und ihren größten Hits auf. Auch hier geht es um 20 Uhr los.

Albert Hammond ist der kreative Kopf hinter zahllosen Songs, die im Radio rauf und runter laufen: Aus seiner Feder flossen in den letzten 50 Jahren Hits wie „The Air That I Breathe“ von den Hollies, „One Moment in Time“ von Whitney Houston, „When I Need You“ von Leo Sayer, „Nothing’s Gonna Stop Us Now“ von Starship und „I Don’t Wanna Lose You“ von Tina Turner, um nur einige zu nennen.

Persönliche Arrangements

Unter eigenem Namen veröffentlichte er Klassiker wie etwa „It Never Rains In Southern California“, „The Free Electric Band“, „Down By The River“ und „I’m a Train“. Auf seiner Songbook-Tour haben Musikfreunde nun die Gelegenheit, viele seiner Kompositionen in seinen ganz persönlichen Arrangements zu hören.