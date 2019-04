Wenn die Tuba singt

Andreas Martin Hofmeir (vorne rechts) und Band. © Hofmeir

Mannheim.Eine „Brazilian Night“ der besonderen Art steht am Sonntag, 28. April, um 19 Uhr mit Andreas Martin Hofmeir und Band auf dem Programm im Mannheimer Capitol. Der Echo-Klassik-Preisträger macht seine Tuba zur Hauptstimme und lässt sie zusammen mit einer Jazz-Kombo singen.

Mozarteumsprofessor, Gründungsmitglied von LaBrassBanda, wortgewaltiger Kabarettist und Bestseller-Autor: Hofmeir kann sich mit vielen Titeln schmücken und hat nicht minder starke Partner an seiner Seite – wie Echo-Jazz-Preisträger Tim Allhoff am Piano, Jay Lateef am Schlagzeug und Andreas Kurz am Bass. Verträumt und humorvoll versprechen sie mit dieser außergewöhnlichen Besetzung ein völlig unerwartetes Musikerlebnis.

Info: Karten für 24 oder 26,20 Euro unter Telefon 0621/336 73 33.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019