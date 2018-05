Wenn Kleines ganz groß wird

Anzeige

Ludwigshafen.Ihr Name ist vielsagend und der Titel ihres neuen Albums ebenfalls: Les Primitifs nennen sich Laurent Leroi (Akkordeon), Matthias Dörsam (Klarinette, Flöten, Saxophon), Erwin Ditzner (Schlagzeug, Perkussion) und Michael Herzer (Kontrabass), wenn sie gemeinsame Sache machen – und das haben sie mal wieder erfolgreich getan. Herausgekommen ist ihr neues Album „Petit“, das sie am Samstag, 26. Mai, 20 Uhr, im Cinema Paradiso & Arte in Ludwigshafen (Hemshofstraße 56) vorstellen. Als überschwänglich, lustvoll, melancholisch und wild beschreibt die Band ihr neues Album.

Also voller Gegensätze. Der Titel spiele auf eine Kerneigenschaft der vier Profis an: Denn in der Musik ist Kleines oft ganz wichtig. Es kommt auf Details an, Tempo, Timing, Pausen, die Freude an der Improvisation, die sie eint. Für „Petit“ haben Leroi, Dörsam, Ditzner und Herzer ganz genau hingehört und aufpasst, wie sie die darauf enthaltenen Klassiker, Traditionals und auch Eigenkompositionen arrangiert und eingespielt haben.

Im Programm finden sich Jazz-Standards, südamerikanische Musik, Kompositionen von Richard Wagner und Werke der Mannheimer Musik-Legende Hans Reffert. Sie alle erklingen im originären Les-Primitifs-Sound, den das Quartett über Genregrenzen hinweg entwickelt hat und pflegt.