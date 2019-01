Wenn Voltaire zu Gast ist

Voltaire schrieb den Klassiker „Candide“ – auch im Schwetzinger Schloss. © Musée Carnavalet

Schwetzingen.Zweimal, 1753 und 1759, begrüßte Kurfürst Carl Theodor den französischen Philosophen und Schriftsteller François-Marie Arouet, genannt Voltaire, in der kurpfälzischen Sommerhauptstadt, wo er an dem Literaturklassiker „Candide“ arbeitete. Die Ausstellung „Voltaire – Candide. Im Schwetzinger Schloss wurde Weltliteratur geschrieben“ erinnert nun an den großen Philosophen und sein Meisterwerk. Professor Josef Walch, Künstler, Kurator und Publizist, hat dafür zahlreiche Exponate zusammengetragen und auch einen lebensgroßen Voltaire aus Pappe ins Schloss geholt. Informative Texte führen in die Ausstellung ein, die mehr als 90 Grafiken, Fotos und Illustrationen zeigt. Zu sehen sind diese ab Sonntag, 20. Januar, bis 22. April, täglich von 10 bis 16 Uhr, im Lapidarium der Orangerie des Schlossgartens. Die Vernissage findet am Sonntag, 20. Januar, um 11 Uhr statt. cat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019