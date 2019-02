Mannheim.Rosafarbene Einhörner, wilde Cowboys, farbenfrohe Clowns und gefährliche Tiger erobern am Rosenmontag, 4. März, die Variohalle des m:con Congress Center Rosengarten. Dort steigt von 14.11 bis 18 Uhr der große Knax Kindermaskenball für junge Fasnachter im Alter von drei bis zwölf Jahren: akrobatische Tanzvorführungen der „Feuerio Sternchen“, bunte Luftschlangen, fröhliche Musik, kreative Bastelaktionen, ein faszinierendes Bühnenprogramm und Maskenprämierungen lassen Kinderherzen höher schlagen.

„Am besten gefällt mir, dass auch Kinder aus sozial schwächeren Familien die Möglichkeit bekommen, teilzunehmen: 150 Kinder inklusive ihrer Betreuerinnen und Betreuer wurden eingeladen. Als Sparkasse unterstützen wir dieses Event daher gerne“, so Vorstandsvorsitzender Stefan Kleiber der Sparkasse Rhein Neckar Nord. Unter dem Motto „Wer hat an der Uhr gedreht? – Beim Kindermaskenball verfliegt die Zeit im Nu!“ laden die Kunsthalle Mannheim und die Reiss-Engelhorn-Museen an den Kreativ-Stationen ein, mit Blumen, Tieren und Autos unterschiedliche Kunst-Uhren zu gestalten.

Rückkehr in alte Heimat

Der Freundeskreis Rosengarten trägt mit dem Zirkus Paletti zum Programm bei. Thomas Kowalski, Vorsitzender des Vereins, freut sich: „Zum fünften Mal in Folge wird der Ball wieder im Herzen der Stadt Mannheim veranstaltet. Gerne möchten wir auch in diesem Jahr unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Zirkus Paletti dazu beitragen, dass die Kinder Unterhaltung und Beschäftigung auf gehobenem Niveau erhalten.“

Dem pflichtet Johann W. Wagner, Geschäftsführer des m:con Congress Center Rosengarten, bei: „Ich freue mich, dass der Kindermaskenball des Feuerio in seine alte Heimat, den Mannheimer Rosengarten, zurückkehrt.“ miz

Info: Die Eintrittskarten kosten für Kinder und Erwachsene einheitlich fünf Euro und sind unter www.feuerio.de erhältlich.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019