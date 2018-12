Wer tanzt, hält sich warm

Schwetzingen.Der kurfürstliche Weihnachtsmarkt, der an den beiden ersten Adventswochenenden zahlreiche Besucher auf den Schlossplatz und in den Ehrenhof der kurfürstlichen Sommerresidenz lockte, geht in seine finale Runde. Und zum Abschluss wird noch einmal ordentlich aufgefahren.

Bezaubernd ist die Kulisse vor dem Schloss. Dort reihen sich 42 Zelte auf, die besondere Geschenke präsentieren, darunter sind unter anderem Krippen im alpenländlichen Stil, Weihnachtsfiguren, Holzkerzen und Weihnachtsdekorationen sowie Steh- und Tischlampen zu finden. Stimmungsvoll kommen auch die Walking Acts im Ehrenhof daher, die Original Kurpfälzer Alphornbläser und Scharnofske Trompeten.

Großes Kinderprogramm

Die Blicke der Kinder ziehen der Weihnachtsmann mit der roten Kugel sowie der Nikolaus auf sich. Die kleinen Besucher locken auch die Kindereisenbahn und das Karussell auf den Schlossplatz. Im Palais Hirsch gibt es außerdem ein Kinderprogramm (freitags, 17.30 bis 19.30 Uhr, samstags und sonntags, 14.30 bis 19.30 Uhr) mit einem Glitzer-Tattoo-Workshop, Seidenmalerei und handbemalten Fensterbildern. Die großen Besucher genießen derweil Spezialitäten – etwa Germanenspieß, Saumagen, Falafel, Flammlachs, Wild oder Dampfnudel – und genießen die musikalischen Klänge.

Jonathan Zelter zu Gast

Das Bühnenprogramm hält am dritten Weihnachtsmarktwochenende viele Highlights parat. Das Amokoustic Trio unterhält mit Coversongs (Freitag, 14. Dezember, 19 Uhr) und Opernsängerin Hanna Czarnecka, die auch in der Castingshow „X-Factor“ auftrat, sorgt für Gänsehautstimmung (Samstag, 15. Dezember, 18 Uhr).

Am Samstag, 15. Dezember, 19 Uhr, nimmt der Mannheimer Newcomer am Schlagerhimmel, Jonathan Zelter (Bild), die Bühne ein. Der 24-jährige Singer und Songwriter, der mit seinem Album „Von Mannheim nach New York“ große Erfolge feierte und zahlreiche Konzerte gab, bringt nun auch die Besucher des kurfürstlichen Weihnachtsmarktes zum Träumen – und Tanzen. Denn das hält schließlich warm. cat

