West-östliche Harmonie

Mannheim.Die Mannheimer Musikerin Deng Xiaomei ist eine der großen Brückenbauerinnen zwischen den Kulturen. Als Virtuosin auf der Erhu, der chinesischen Kniegeige mit ihrem betörenden Klang, bringt sie die Musik Europas mit der des Ostens zusammen.

Mit Martin Simon (Kontrabass), Valeria Lo Giudice (Cello), Peter Hinz (Percussion), Yuiji Yazaki (Viola) und Olaf Schönborn (Saxofon, Flöte, Klarinette) hat sie ein außergewöhnliches Ensemble zusammengestellt, dessen Mitglieder über Erfahrungen in Jazz, Weltmusik und Klassik verfügen. Sie verbinden sehnsuchtsvolle chinesische Weisen mit brodelnden Latin-Rhythmen, schmachtende asiatische Liebeslieder mit swingenden Jazzsoli. Am 19. Oktober gastiert das Ensemble im Palatinum in Mutterstadt. gespi

