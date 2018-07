Wetterreporter und Live-Musik

Anzeige

mannheim.Traditionell veranstaltet der Südwestrundfunk (SWR) am letzten Sonntag vor den Sommerferien sein Sommerfest. Am 22. Juli findet dieses zum mittlerweile 25. Mal abermals vor dem Mannheimer Studio am Technoseum statt.

Zusammen mit dem Gospelchor Heaven‘s Gate eröffnet Pfarrer Andreas Weisbrod das Jubiläumsfest in einem gemeinsamen Gottesdienst um 11 Uhr, ehe auf der Festbühne Künstler aus der Region bis zum späten Nachmittag für die musikalische Begleitung sorgen.

Die Freddy Wonder Combo beginnt mit dem Bühnenprogramm um 12.45 Uhr. Die achtköpfige Band um Frontmann und Moderator Freddy Wonder bietet ein breites musikalisches Spektrum an, das von den 1960ern bis in die Gegenwart reicht.