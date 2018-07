Wettstreit der Feuerwerke

Anzeige

Mannheim.Ein Wettstreit der besonderen Art findet am Samstag, 28. Juli, auf dem Maimarktgelände, Xaver-Fuhr-Straße 101, statt. Drei der deutschlandweit besten Feuerwerksprofis (Feuerwerke – Mathias Kürbs, MSK – Pyrotec und Apollo art of laser & fire) treten bei den Pyrogames gegeneinander an. Veranstaltet wird die Veranstaltung von A&O Pyrogames.

Die Teams inszenieren, eigens für diesen Abend, ihre abgestimmten Feuerwerke. Die Shows der Pyro Games bieten dabei eine Mischung aus Feuer, Laser, Licht und Musik und wird als eine Veranstaltung für die ganze Familie angepriesen.

Rahmenprogramm

Die Veranstaltung bietet Besuchern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Zu Gast ist dieses Jahr die Magdeburger Band Rose Bogey‘s. Das Trio besteht aus Judge Sexy (Sänger und Gitarrist), Reverende Woody (Bass und Hintergrundgesang) und Jogi Beat (Schlagzeuger). Zuschauer erwartet dabei nicht nur Blues Rock, auch zwei Trommelshows werden gezeigt.