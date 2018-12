Wichtel zu Besuch

Mannheim.Der Weihnachtswichtel besucht am Donnerstag, 6. Dezember, den besonderen Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken in Mannheim. Charmant und kess lädt die Wichteldame zu einem Spielchen ein. In Ihrem Glücksbauchladen finden sich Weihnachtsnaschereien für Groß und Klein. Der Weihnachtswichtel beglückt die Gäste in der Zeit von 15 bis 15.30 Uhr, 16 Uhr bis 16.30 Uhr, 17.30 Uhr bis 18 Uhr und 18.30 Uhr bis 19 Uhr.

Schon traditionell wechseln während der Veranstaltung in vielen Zelten die Teilnehmer mit ihrem Warenangebot. Es lohnt sich deshalb, den Weihnachtsmarkt mehrmals zu besuchen, um immer wieder Neues zu entdecken. Wer in der ersten Woche nicht gleich das Richtige findet, hat dann in den weiteren Wochen wieder eine neue Chance, sein persönliches und individuelles Weihnachtsgeschenk zu entdecken.

Bis zum 11. Dezember präsentiert nun Kathrin Csaszkoczy bei ihrem Stand „Petit Maroc“ orientalisches Kunst-Handwerk vom Feinsten. Martina Freund begeistert bei „Têtu“ mit Kleidung in maritimem Design, Accessoires und mehr – nicht nur Meerliebhaber. Der Künstler und Holzbildhauer Thomas Weiterschan präsentiert neben Eulen- und Greifvogelskulpturen, aus Eichenholz auch Feen, Engel und menschliche Gestalten – selbstverständlich handgeschnitzt. mics/pm

