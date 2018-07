„Wichtig, sich am Kanon abzuarbeiten“

Anzeige

Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Oper zu machen?

Gintersdorfer: Wir wurden von Benedikt von Peter angefragt. Alleine wären wir nie auf die Idee gekommen. Während die Oper auf der ganzen Welt ihren Siegeszug hatte, gibt es im ganzen subsaharischen Raum, wo unsere Performer herkommen, kein einziges Opernhaus. Das ist also genau die Musik, die wenig mit ihnen zu tun hat. Aber sie wissen, dass das hier ein kulturelles Erbe ist. Alle kennen dort den Namen Mozart.

Das sind ja nicht die besten Voraussetzungen …

Gintersdorfer: Wir haben uns oft gefragt, ob wir die Richtigen für eine Oper sind. Wir schreiben in den Proben keine festen Texte auf, in den Aufführungen formulieren die Darsteller frei. In der Oper sind die Noten hingegen aufgeschrieben, davon abzuweichen oder zu improvisieren, ist schwierig.

Geklappt hat es, aber kann man da noch von Oper sprechen?

Gintersdorfer: Auf jeden Fall, denn das Orchester spielt Mozart. Natürlich ist das keine gewöhnliche Inszenierung, sonst würde die Zusammenarbeit mit uns keinen Sinn machen. Wer mit uns zusammenarbeitet, wünscht ja, dass es anders aussieht. Unsere Darsteller haben sich im Entwicklungsprozess ohne eine opernmusikalische Vorbildung an die Oper angenähert. Da entsteht natürlich Neues, und das ist spannend.

Was machen Sie mit Mozarts Stoff?

Gintersdorfer: Uns war wichtig, den ivorischen Teil unserer Gruppe nicht mit dem Anderen bei Mozart gleichzusetzen. Bei Mozart geht es um Zuschreibungen und nicht-zutreffende Klischees. Diesen europäischen Blick konnten die ivorischen Darsteller gut verstehen. Anhand der Figur des Osmins haben wir dazu eine Szene gemacht. Aber wir dekonstruieren nicht so stark, dass man die Geschichte der Entführung nicht erzählt bekäme.

Die Oper stoßen Sie vom Thron?

Gintersdorfer: Wenn man eine Oper so spielen möchte, wie sie notiert ist, geht das nur mit hohem Aufwand. Das ist eindeutig Hochkultur, was nicht wegzukriegen ist. Die Oper ist ein Mythos, der über die Welt gekommen ist. Neben Mozarts Ouvertüre gibt es bei uns daher noch eine zweite, elektronische Ouvertüre mit viel Text. Beispielsweise über den Opernbetrieb: Sind es noch die Europäer, die den Opernbetrieb aufrechterhalten? Oder läuft er nur noch durch „Gastarbeiter“?

Sie wollen die Hochkultur entzaubern und nutzen ihre Stoffe. Ist das nicht paradox?

Gintersdorfer: Circa 80 Prozent unserer Arbeiten haben keinen europäischen Referenzrahmen. Als erstes Stück mit diesem Rahmen haben wir 2008 „Othello c’est qui“ gemacht. Ich habe mir gesagt, vielleicht können die Leute das besser einschätzen, weil sie einen Vergleichsparameter haben. Auch zuvor hatten wir immer versucht, den Zuschauern Informationen zur Einordnung zu geben. Trotzdem war „Othello c’est qui“ unser erster weithin beachteter Erfolg. Das hat uns natürlich nicht dazu bewogen, aufzuhören, hier unbekannte Stoffe zu bearbeiten.

Klassiker-Inszenierungen machen Sie dennoch viele …

Gintersdorfer: Wir haben Shakespeare gemacht, „Dantons Tod“ oder aktuell „Nathan der Weise“ – fast alles Auftragsarbeiten. Und dabei sind wir frei, Texttreue gibt es nicht. Bei dieser Produktion habe ich mich gefragt, ob wir wirklich gerade Mozart machen sollten, aber die Performer wollten genau diesen allerbekanntesten Komponisten. Sie fanden es toll, mit den Sängerinnen und Sängern und dem Orchester zusammenzuarbeiten, die absolut keine Roboter waren, sondern aufgeschlossen.

Was bietet der Klassiker und was das freie Projekt?

Gintersdorfer: Es ist wichtig, sich mit dem kulturellen Erbe auseinanderzusetzen und sich am Kanon abzuarbeiten, um einen anderen Blick darauf zu bekommen. Freie Projekte ermöglichen uns hingegen, der eigenen Intuition zu folgen, einen Schritt voraus zu sein und keine Rechtfertigung zu brauchen. Ein Klassiker bedeutet ja, dass er allgemein als wertvoll anerkannt ist. Aber die Projekte zu machen, die noch nirgends abgesegnet wurden, das ist wichtig.

Wie hat sich das Stück seit der Uraufführung 2015 in Bremen verändert?

Gintersdorfer: In der Probenzeit von zwei Tagen vor der Aufführung fällt einem immer auf, ob man eine These vielleicht veraltet findet, ob man etwas so nicht mehr sagt oder ob in der Zwischenzeit etwas passiert ist – allein, wenn man bedenkt, was sich in den letzten drei Jahren im politischen Klima geändert hat. Aber die Änderungen sind natürlich nicht gravierend, da geht es um den einen oder anderen Satz. Wie es mit dem Publikum in Mannheim funktionieren wird, das wird spannend. Es darf sich ja bewegen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.07.2018