Wider alle Torheiten der Mode-Industrie

Mannheim.Inka Meyer verrät in der Mannheimer Klapsmühl’ am Freitag, 7. Februar, 20 Uhr, ein gutgehütetes Geheimnis: „Der Teufel trägt Parka!“ Dahinter verbirgt sich ein Plädoyer der jungen Kabarettistin, sich nicht allen Auswüchsen der Modeindustrie hinzugeben. Inka Meyer hat recherchiert, beobachtet und hinterfragt. Ihr Fazit nach viel zu vielen Stunden vor dem Spiegel und im Badezimmer, und das schon als Grundschülerin: „Schlägt der Arsch auch Falten, wir bleiben stets die Alten.“ Mit dieser Einsicht fällt es ihr leicht, eine entspannte Weiblichkeit zu propagieren. Denn mal weiter so! sdo

Info: Freitag, 7. Februar, 20 Uhr, Klapsmühl’ am Rathaus, Mannheim. Karten für 20 Euro unter Telefon 0621/2 24 88.

