Widerstand der Jungfrauen

Mannheim.Kann Enthaltsamkeit eine Form weiblichen Widerstandes darstellen? Kann der Verzicht auf Weiblichkeit die Frau befreien, wenn nicht sogar ermächtigen? Mit diesen Überlegungen beschäftigt sich Enis Maci in ihrem jüngsten Buch „Eiscafé Europa“.

Wer mehr über diese, von Kritikern hoch gelobte Sammlung von acht Essays erfahren möchte, sollte sich am Freitag, 25. Januar, im Mannheimer Nationaltheater einfinden. Denn Schriftstellerin und Hausautorin Enis Maci lädt um 20 Uhr in der Lobby Werkhaus zu einer Lesung aus dem Eiscafé ein.

Die Bandbreite der behandelten Themen entfaltet sich noch weiter. So wird beispielsweise in „To Blend In/ Into Sth (Nachruf)“ die Funktion von Sprache für rechtsradikale Bewegungen in ganz Europa betrachtet und die besondere Rolle, die Massenmedien dabei spielen, ergründet.

Eine Gegenwartsanalyse

Die Essays im „Eiscafé Europa“, erschienen im Oktober 2018 bei Suhrkamp, stellen auf 224 Seiten eine breite Sammlung von gesellschaftskritischen Themen dar. Sie erkunden moderne Formen des Widerstandes und ziehen dabei eine Linie von Jeanne d’Arc über Sophie Scholl bis zu den albanischen Schwurjungfrauen, Frauen auf dem Balkan, die die Rolle von Männern übernehmen.

Private und autobiografische Erzählungen überkreuzen sich mit politischen, historischen, popkulturellen sowie alltäglichen Begebenheiten und verschmelzen im Eiscafé zu einer nüchternen wie auch präzisen Analyse gesellschaftlicher Strukturen der europäischen Gegenwart.

Die 1993 in Gelsenkirchen geborene Maci, deren aus Albanien stammender Vater bereits Märchengeschichten schrieb, die im Radio gespielt wurden, studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und an der London School of Economics.

Für die Spielzeit 2018/2019 ist die 26-Jährige Hausautorin am Mannheimer Nationaltheater. Im Herbst vergangenen Jahres wurde ihr Stückentwurf „Mitwisser“, für den sie 2017 das Hans-Gratzer-Stipendium des Schauspielhauses Wien erhalten hat, in Mannheim inszeniert. nik

Info: Freitag, 25. Januar, 20 Uhr. Nationaltheater Mannheim, Lobby Werkhaus. Karten: 9 Euro, ermäßigt 5 Euro. Tickethotline 0621/1680 150.

