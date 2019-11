Wie aus einer Idee ein Geschäftsmodell wird

Speyer.„Von Businessplan bis Venture Capital, von Förderprogrammen bis Existenzsicherung oder Kundenbindung, Matchmaking oder Design Thinking“ spannt sich die Bandbreite, wenn die Metropolregion Rhein-Neckar und die Stadt Speyer mit zahlreichen Partnern am Samstag, 23. November, zum 20. Existenzgründungstag Rhein-Neckar ins Speyerer Technik Museum einladen.

Zielgruppe sind Gründer, Jungunternehmer, Freiberufler sowie Menschen, die eine Geschäftsidee haben und Kontakte zu Unternehmen oder anderen Gründern suchen. Neben spannenden neuen Formaten und einem vielfältigen kostenfreien Programm – von der Start-up-Infomesse bis zum Wissensworkshop – will die Veranstaltung ihren Besuchern viel Raum für Austausch, „Network“ und individuelle Beratung bieten. Vier Säulen tragen nach Veranstalterangaben den Existenzgründungstag: Erstens das „Gründen“ – hier wird Grundlagenvermittlung in kostenfreien Kurzseminaren, Workshops, Podien und Impulsvorträgen für alle Interessierten angeboten.

Mit Blick auf das „Informieren“ stellen Wirtschaftsverbände, Kammern, Netzwerke und Dienstleister aus und stehen den Besucher Rede und Antwort. In puncto „Netzwerken“ soll ein attraktiver Raum für Austausch, Dialog und Kooperationen vor Ort – unter anderem auf dem „Matching Floor“ – zur Verfügung gestellt werden. Das vierte Stichwort lautet „Erfolg haben“: Interessierte sollen in diesem Zusammenhang in Kurzinterviews sowie in persönlichen Gesprächen von den Erfahrungen und Erkenntnissen erfolgreicher Gründer profitieren können.

Die Veranstaltung findet von 10 bis 18 Uhr im Technik Museum statt, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Familiengenossenschaft eG bietet in dieser Zeit ein betreutes Spielzimmer für die kleinen Gäste im Gebäude des „Weindorfs“ an. Auch dieses Angebot ist kostenfrei. Weitere Informationen und das vollständige Programm gibt es im Internet. mav

