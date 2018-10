Wie die alten Römer lebten

Oftersheim.Gut gemeinte Ratschläge zu ignorieren, stellt sich manchmal als richtige Entscheidung heraus. Ein Beispiel dafür liefert die Archäologin Dr. Mathilde Grünewald. Als sie nämlich nach ihrer Pensionierung in den Kellern der Reiss-Engelhorn-Museen stöberte, um nach einem Betätigungsfeld zu suchen, stieß sie auf verstaubte Kisten.

Man gab ihr den Tipp, diese besser nicht anzufassen. Sie hat’s trotzdem getan – und stieß auf einzigartige Fundstücke, Teile eines alten Gutshofes, die bei Ausgrabungen beim Bachmayer-Hof vor fast 60 Jahren ans Tageslicht kamen. Sie stellten sich als so bedeutsam heraus, dass sie jetzt im Heimatmuseum in der Mannheimer Straße 59 in einer Römerstube präsentiert werden.

Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 6. Oktober, statt, ab 18 Uhr ist die Sammlung dann der Öffentlichkeit zugänglich. az

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.10.2018