Wie ein Donnerwetter

Mannheim.Mit dem Co-Headliner Serenity und Savage Messiah als Vorband geben sich Rage am Mittwoch, 5. Februar, 20 Uhr, im MS Connexion Complex in Mannheim die Ehre. Mit „Wings of Rage“ haben es die Power-Metaller aus Herne gerade in die Top 30 der deutschen Charts geschafft, nun wollen sie ihr 24. (!) Album vorstellen.

Konstante der 1984 gegründeten Band ist Frontmann, Sänger und Bassist Peter „Peavy“ Wagner, der seit 2015 von Gitarrist Marcos Rodriguez und Schlagzeuger Vassilios „Lucky“ Maniatopoulos begleitet wird. Gemeinsam sind sie zum frühen Stil der Band zurückgekehrt, nachdem Rage auch Ausflüge in verschiedene andere Metal-Spielarten unternommen hatten. Mit „Wings of Rage“ ist ihnen der Anschluss an ihre erfolgreichen Alben gelungen. sdo

