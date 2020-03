„Wie ein Showpferdchen mit dem Reif auf dem Kopf“

Sie gilt als eine der erfolgreichsten und bestgelaunten TV-Moderatorinnen Deutschlands: Barbara Schöneberger. Sie sagt, sie spiele diese Rolle nicht nur, sie sei so, wie gemacht fürs Showbusiness. Und sie ist unermüdlich. So erhöht sie in diesem Jahr noch einmal ihre Taktzahl und tourt – nach einem ersten Versuch im vergangenen Jahr – im Herbst unter dem Motto „Alles Gute und so weiter“ wieder durch Deutschland. Der Auftakt der Konzertreise soll im Oktober in Halle sein, am 10. November kommt die Sängerin und Entertainerin in den Rosengarten nach Mannheim.

Frau Schöneberger, normalerweise haben Sie die Rolle der Fragenden inne – wie fühlt sich das an, auf der anderen Seite zu sein?

Barbara Schöneberger: Ich liebe das natürlich. Im Showgeschäft reden alle gerne über sich selber. Und mir werden dann auch Sachen klar. Ich bin niemand, der bewusst entscheidet und viel nachdenkt. Aber rückblickend kann man nachdenken. Solche Gespräche sind wie eine Art Therapie für mich, eine Möglichkeit zur Selbstreflexion.

Und was zum Beispiel ist Ihnen klargeworden?

Schöneberger: Dass ich gar nicht so besonders willensstark und fleißig bin, wie immer über mich gesagt wird. Es heißt ja oft, die hat sich durchgebissen, die musste kämpfen für ihre Karriere. Musste ich gar nicht, da war auch viel Glück im Spiel.

Ihre Karriere beinhaltet ja viele Schritte und Rollen – unter anderem sind Sie Sängerin und gehen 2020 wieder auf Tournee. „Alles Gute und so weiter“ heißt die Show. Was macht den Reiz einer solchen Tournee aus?

Schöneberger: Als wir das erste Mal im Jahr 2007 auf Tour waren, wussten wir ja gar nicht, ob das überhaupt läuft, und man fragt sich im Vorfeld, hoffentlich kommt überhaupt jemand. Aber es hat super geklappt. Seitdem waren wir bereits noch dreimal auf Tournee. Mit der diesjährigen Tour besuchen wir nun Städte, wo wir 2019 noch nicht waren. Das ist zwar noch lange hin, bis wir im Oktober wieder starten, aber es wird ein lustiger Abend, mit einem etwas veränderten Programm und ein paar neuen Songs.

Wovon handeln die Lieder denn?

Schöneberger: Mein Leben ist für so viele Songs, die man für ein komplettes Tourprogramm benötigt, viel zu glatt und ohne Tiefen. Deshalb schlüpfe ich in verschiedene Frauenleben und singe von deren Träumen, Sorgen, aber auch schönen Momenten im Leben.

Welche Barbara Schöneberger bekommen die Zuschauer zu sehen – und zu hören?

Schöneberger: Die Barbara Schöneberger hat ein bisschen was von Hollywood und ein bisschen was von Gröbenzell. Ich komme die große Showtreppe herunter und habe glamouröse und spektakuläre Kleider an. Darüber hinaus will ich mich auch mit Frauen aus dem normalen Leben austauschen und über ganz normale Themen sprechen, wie zum Beispiel, was heutzutage eigentlich mit den Männern los ist. Oder warum ich plötzlich so schnell alt werde. Ich rede ganz viel zwischen den Songs, aber nicht als Diva, die da oben auf der Bühne steht, sondern eben als normale Frau. Womit ich bei der Tour die letzten Jahre nicht gerechnet habe, ist, dass die nachdenklichen Lieder besonders gut ankommen. Ich dachte immer, alle wollen eher das Ironische und Witzige hören. Nachdenklich und auch ein wenig melancholisch sind meine Songs erst durch die Zusammenarbeit mit Peter Plate und Ulf Sommer geworden.

Noch einmal kurz zurück zu den „normalen“ Themen: Was ist denn eigentlich mit den Männern los?

Schöneberger: Keine Ahnung! Die sind offensichtlich ziemlich in Bedrängnis geraten. Da ist viel vermintes Feld, sie müssen im Haushalt helfen und wissen, wo der Müll steht, das sind schwierige Probleme für den Mann, der es lange Zeit gewohnt war, einfach nach Hause zu kommen und mit all den Dingen wie – von Haushalt und Kinder bis Kochen – nichts zu tun zu haben. Doch innerhalb der letzten Jahrzehnte sind die Männer quasi vom Himmel in die Hölle gekommen, und nichts ist mehr so, wie es früher einmal war. Aber auch für die Frauen hat sich das Leben geändert.

