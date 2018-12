Wie gut ist Homeoffice?

Mannheim.Die Digitalisierung ermöglicht das mobile Arbeiten von zu Hause aus. Insbesondere Eltern bekommen so neue Möglichkeiten, Beruf und Familie besser miteinander in Einklang zu bringen.

Mit den Freiheiten, aber auch den Risiken, die das Arbeiten im Homeoffice mit sich bringt, beschäftigt sich der Vortrag von Gabriela Tullius an der Hochschule Mannheim (Paul-Wittsack-Str. 10) am Mittwoch, 12. Dezember. Die Veranstaltung trägt den Titel „Chancen für Frauen in der Arbeitswelt 4.0“ und beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Vortrag findet im Rahmen der vom Technoseum veranstalteten Reihe „forum mannheim“ statt, die im Winterhalbjahr 2018/19 den Titel „Frauen 2019 – Was haben 100 Jahre Frauenwahlrecht und 70 Jahre verfassungsmäßig garantierte Gleichberechtigung erreicht?“ trägt. mics/pm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018