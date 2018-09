Wie im Wohnzimmer

Mannheim.Längst ist das Vereinsheim eine Institution in der Alten Feuerwache in Mannheim und bringt Pop in Wohnzimmeratmosphäre auf eine Bühne inmitten des Publikums. Am Donnerstag, 13. September, 20 Uhr, geben sich einmal mehr Tommy Baldu (Schlagzeug), David Maier (Gesang), Nico Schnepf (Tasten) sowie Haegar (Visuals) und Rouven Eller (Sound) die Ehre. Als Gäste sind diesmal Xavier Darcy und Maximilian Bischofberger (Brothers of Santa Claus) mit dabei.

Erste Platte fertig

Seit mehr als drei Jahren stehen die fünf befreundeten Künstler regelmäßig mit ihrem Vereinsheim auf der Bühne und präsentieren spannende Gastmusiker ganz unterschiedlicher Couleur. Die Konzertabende in Mannheim, Worms, Karlsruhe und Frankfurt sind regelmäßig ausverkauft. Für Donnerstag gibt es noch ein paar Karten. Und eventuell hat das Projekt auch seine erste Platte „Intim“ im Gepäck.

Info: Donnerstag, 13. September, 20 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim; Abendkasse: 18 Euro.

