Wie in alten Zeiten

Mannheim.Eine der besten Bands des traditionellen Jazz in Deutschland ist am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Oktober, von 14 bis 17 Uhr bei „Jazz im Quadrat“, der Konzertreihe des „Mannheimer Morgen“, auf den Kapuzinerplanken in O 6 zu Gast.

Hinter dem Ensemblenamen South West Oldtime All Stars (ein wahres Wortungetüm) verbergen sich hochkarätige Instrumentalisten, die sich verblüffenderweise eher als Vertreter des zeitgenössischen Jazz einen Namen gemacht haben.

Titel von Louis Armstrong

Alle - bis auf einen: Schlagzeuger Trevor Richards ist eine lebende Legende des Oldtime Jazz. Der Brite beherrscht die Trommelkunst des alten New Orleans wie kein Zweiter. Und er gibt hier den Takt an.

Unter seinen Trommelschlägen huldigen Martin Auer (Trompete), Felix Fromm (Posaune), Gary Fuhrmann (Klarinette, Saxofon), Jörg Teichert (Banjo), Thomas Stabenow (Kontrabass), und Mathew „The Cat“ Bookert dem großen Louis Armstrong.

Und sie spielen die Meisterwerke des Jazztrompeters: jene Stücke, die er zwischen 1925 und 1928 mit seinen Hot Five und Hot Seven aufgenommen hat. Das waren Studioformationen, mit denen Armstrong Klassiker aufnahm: Stücke wie „Gut Bucket Blues“, „Muskrat Ramble“, „Heebie Jeebies“, „West End Blues“, „Muggles“ oder „Mahagony Stomp“.

Armstrong revolutionierte damit den Jazz: An die Stelle urwüchsiger Kollektivimprovisationen setzte er geschliffen-virtuose Arrangements. Und mit seinen brillanten, ebenso kraftstrotzenden wie feinsinnigen Improvisationen sorgte er für solistische Glanzlichter.

Die South West Oldtime All Stars interpretieren dieses anspruchsvolle Repertoire mit eigener Handschrift. Sie bringen das Kunststück fertig, den alten Schmankerln neuen Glanz zu verleihen. In jeder Note spürt man den Respekt vor der Vergangenheit und dem Rang dieser Stücke. Zugleich hört man aber auch heraus, das jeder der Musiker Erfahrungen von heute miteinfließen lässt. Das lässt auf ein glanzvolles Konzert hoffen. gespi

Info: „Jazz im Quadrat“ mit den South West Oldtime All Stars: Verkaufsoffener Sonntag, 7. Oktober, 14-17 Uhr, Kapuzinerplanken in O 6, Mannheim. Eintritt frei.

