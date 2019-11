Wie Kunst zu guter Kunst wird

Mannheim.„Wissen Sie, ich war einmal in einem Museum und habe versehentlich ein Weinglas auf den Boden gestellt und die Leute haben angefangen, Fotos davon zu machen und zu sagen, wie fantastisch es sei. Ein wunderbarer, toller Moment. Ich habe mich großartig gefühlt! Ich meine, ich war gekommen, um Kunst zu sehen und stattdessen bin ich selbst zum Künstler geworden. . .!“ Dieser Satz aus „Dorian“ beschreibt den Kern des Tanzstückes von Felix Landerer, das am Freitag, 15. November, im Opernhaus des Mannheimer Nationaltheaters uraufgeführt wird. Es geht darin um Kunst. Um die Frage, was Kunst ist und was nicht und wer darüber bestimmt.

Inspiriert wurde der gebürtige Hannoveraner, der sich nach seiner Tänzerkarriere 2006 als Choreograph selbstständig machte und unter anderem als Hauschoreograph des Rotterdamer Scapino-Balletts auch international gefragt ist, vom Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ von Oscar Wilde. Aber Landerer übersetzt die Handlung um den jungen Mann, der in den Sog von dem Ästhetizismus anhängenden Lebemännern gerät und angesichts seines Porträts den Deal eingeht, dass statt seiner nur noch sein Bildnis altert, nicht eins zu eins in Tanzsprache. Ihn interessiert vor allem die Kunstästhetik dahinter, die Wilde in seinem Vorwort in markanten Sätzen formuliert.

Spannende Reflexionen

„In Wahrheit spiegelt die Kunst den Betrachter und nicht das Leben wider“, heißt es dort. Oder: „Meinungsverschiedenheit über ein Kunstwerk zeigt, dass das Werk neu, vielschichtig und lebendig ist.“ Für Landerer, der sieben Jahre lang bei NTM-Ballettdirektor Stephan Thoss in Kiel und Hannover tanzte, ist also nicht Dorian Grays Pakt mit dem Bösen das Interessante, sondern ein kunsttheoretischer Ansatz.

„Als Choreograph bin ich genauso wie die Tänzerinnen und Tänzer Künstler. Wir leben und arbeiten in dem Metier der Kunst, und ich finde es sehr spannend, mit einem Stück über unsere Arbeit als Künstler zu sprechen, über das Verhältnis zwischen Kunst und Betrachter, der Bühne, dem Darsteller und dem Publikum“, sagt er in einem Interview mit Ballett-Dramaturgin Ina Brütting.

Er siedelt sein Werk in einem Museum an, einem Ort, in dem Kunstschaffende, Kritiker, Publikum und Masse aufeinandertreffen und er hat eigene Figuren kreiert, die auch Sprechrollen haben: eine Kuratorin, eine Diva, diverse Künstler, Museumswächter. Die kommen zwar so in Wildes Original nicht vor, stehen aber für die auch dort angesprochenen Konflikte zwischen Kunst und dem Wunsch der Künstler nach Liebe und Anerkennung. „Wie viel Wagnis geht ein Künstler ein und setzt das ‚Geliebt-Werden‘ dabei aufs Spiel beziehungsweise wie sehr verbiegt er sich, um die Masse zu faszinieren?“, stellt Landerer die Frage. Er will in „Dorian“ den Zuschauern begreiflich machen, dass sie im Stück auch selbst als Rezipienten vorkommen. Sein Ziel ist die Sensibilisierung für den Zusammenhang zwischen Kunst, Kunstschaffenden und einem vielschichtigen Publikum.

Info: Das Tanzstück „Dorian“ von Choreograph Felix Landerer wird am 15. November, 19.30 Uhr, im Opernhaus uraufgeführt.

Weitere Vorstellungen: 28. November, 2. und 10. Januar 2020 (jeweils 19.30 Uhr).

Karten: Tel. 0621/1680 150 oder nationaltheater-mannheim.de.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019