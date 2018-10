Wie Momente Weltbilder ändern

Mannheim.Lange wurden Kunst und Wissenschaft als Gegensätze verstanden. Die Künstlerin Susanna Hertrich bringt nun beide Welten in einen ästhetischen Dialog. Vom 30. Oktober bis zum 13. Januar 2019 zeigt der Mannheimer Kunstverein ihre künstlerischen und wissenschaftlichen Studien. Bewusst stellt Hertrich mit dem Ausstellungstitel „Die Abhängigkeit unseres Weltbildes von der Länge unseres Moments“ einen Bezug zum gleichnamigen Vortrag des Naturforschers Karl Ernst von Baer her, dem Vordenker der Kybernetik. Auch in Hertrichs Werken schwebt die „Idee einer kybernetischen Mensch-Maschine“ über allem. Wissenschaftliche Konzepte wie „Feedback Loops“ werden in die Kunst überführt, veraltete und hochmoderne Technologien enthierarchisiert und nebeneinandergesetzt. In ihren medienübergreifenden Arbeiten setzt sich die in Paris geborene Künstlerin kritisch mit der subjektiven Wahrnehmung der Wissenschaft und dem Streben nach Perfektion auseinander. Die Besucher werden mit einer Arbeitsplatzsituation selbst Teil der Installationen.

Info: Ausstellungseröffnung: 28.10., 17 Uhr, Mannheimer Kunstverein, Augustaanlage 29.

