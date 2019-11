„Wie steht es um den Spaßmanager?“

Vor zwölf Jahren ist „The Christmas Album“ erschienen – und ein Dauerbrenner unter den Platten des Jazz-Trompeters Till Brönner geworden. Warum er jetzt mit dem weihnachtlich geprägten Repertoire unter dem Titel „Better Than Christmas“ (Besser als Weihnachten) auf Tournee geht, erklärt der 48-Jährige im Telefoninterview mit dieser Zeitung. Am Donnerstag, 21. November, 20 Uhr, gastiert Brönner im Mannheimer Rosengarten.

Herr Brönner, Sie gehen als Jazzmusiker auf Weihnachtstournee. Lassen Sie mich mal ganz gehässig fragen: Was mögen Sie daran? Die Tatsache, dass Sie in der besten Garderobe auftreten können und ein garantiert positiv gestimmtes Publikum?

Till Brönner: Ich weiß gar nicht, warum man im Zusammenhang mit Jazz und Weihnachten so eine körperliche Abwehrreaktion an den Tag legen muss. Solche Aufnahmen sind ja sehr weit verbreitet, gerade auch in der Jazzhistorie. Das sind ja hochseriöse Angelegenheiten. Wenn man nicht den ganzen Tag mit der unerträglichen Leichtigkeit des Seins um die Ecke kommt, kann das eine durchaus spirituelle Angelegenheit sein. Und man kann davon ausgehen, dass, wenn ich an einem Abend zwei Stunden auf der Bühne stehe, nichts passiert, was ich nicht bin. Insofern ist die Frage, ob zwischen Brönner und Weihnachten eine Verwandtschaft herzustellen ist, mit einem klaren Ja zu beantworten. Aber eben nur für ein paar Tage. Insofern ist das, was wir da tun, eine hochexklusive Veranstaltung. Mein Anspruch dabei ist hoch.

Was reizt Sie aus der Sicht des Jazzmusikers am weihnachtlichen Repertoire?

Brönner: Unser Repertoire ist ein eher weltliches, amerikanisches. In Amerika ist ja Weihnachten noch weniger als hier ein christliches Fest. Weihnachten in Amerika ist immer das Weihnachten der verschiedenen Religionen und Kulturen. Das ist eine Welt, die eher mit Broadway zu tun hat. Und es gibt die gar nicht mal so sehr versteckte Angst der Menschen und Kulturinteressierten, dabei einem Kitschangriff zu erliegen. Aber da kann ich jeden beruhigen.

Auf Ihrem Weihnachtsalbum spielen Sie Standards wie „Moon River“ oder „Nature Boy“. Es werden bei Ihrem Konzert also nicht nur Weihnachtslieder erklingen, sondern auch Jazzklassiker?

Brönner: Wenn ich jetzt alles schon verbal ankündigen würde, dann wäre das schade. Es soll auch ein bisschen eine Überraschung werden. Aber die Tour heißt ja „Better Than Christmas“, das haben wir nicht von ungefähr so gewählt. Das Album ist mittlerweile mein erfolgreichstes und taucht ganzjährlich immer in den Charts auf. Da mag man sich fragen: Woran liegt denn das? Sind die Menschen das ganze Jahr über auf Weihnachten getrimmt? Der Erfolg kann auch daran liegen, dass es Songmaterial enthält, das ich nicht unbedingt mit dem Weihnachtsfest, aber mit der Zeit in Zusammenhang bringe, in der die ganze Welt sich mal zusperrt und ein bisschen in Besinnung versinkt. Und „Nature Boy“ oder „Moon River“, das ist eigentlich aus dem Film „Frühstück bei Tiffany“, der lief früher in ARD und ZDF immer zur Weihnachtszeit. Das bringe ich deswegen immer mit Weihnachten in Verbindung, weil es dieser wahnsinnig komplizierte, aber sehr süße Film mit Audrey Hepburn war. Das ist eine Kombination, die ich schon auf dem Album sehr passend fand.

Ich finde auch interessant, was Sie aus George Michaels Popsong „Last Christmas“ machen, den man als Jazzstück ja gar nicht kennt.

Brönner: Das ist das erfolgreichste Weihnachtslied aller Zeiten. Ich habe irgendwann aufgehört, mir Gedanken darüber zu machen, in welches Genre ich hineinpasse, solange ich mich selber nicht verändern muss. Das hat mit einem immer entspannteren Umgang mit der Frage zu tun: Wo taucht der Brönner auf? Also ich würde sicherlich nicht alles machen, was mir angetragen wird. Und wenn ich dann das Angebot erhalte, ein Weihnachtsalbum zu machen, was ja ein Konzeptalbum ist, und Konzeptalben waren immer schon voll mein Thema, dann ziehe ich das durch. Und zwar so, dass ich auf Improvisationen nicht verzichten muss.

Welche Bedeutung hat für Sie die besondere Stimmung, die bei Weihnachtskonzerten herrscht? Die Leute, die solche Konzerte besuchen, wollen ja einfach mal für zwei Stunden aus dem Alltag mit all seinen schlimmen Nachrichten wegkommen.

Brönner: Ich vermute, dass das mit ein Grund ist, weswegen Menschen in so ein Konzert gehen. Vielleicht steckt aber auch die Neugierde dahinter, wie Brönner damit umgeht. Erstaunlich ist ja, wie Weihnachten Jahr um Jahr immer aktuell bleibt. Weihnachten in einer Welt wie heute scheint auf eine Art absurd, weil um uns herum die Unsicherheit regiert, politisch alles schwierig wird, die Stimmung in unserem Land so schlecht ist wie nie zuvor, obwohl die Zahlen stimmen. Ich frage mich so ein bisschen: Wie steht es eigentlich um den Spaßmanager in diesem Land. Gibt’s den eigentlich irgendwo? Denn es sagen einfach zu wenig Leute, dass es uns tatsächlich noch recht gutgeht. Wahrscheinlich muss man auch die Medien ein bisschen mitverantwortlich dafür machen. Ich gehe aber auch auf eine Weihnachtstour, weil ich das Gefühl habe, dass ich mit diesem Thema auch einen großen Teil von Till Brönner zeigen kann. Ich sitze an Weihnachten mit Freunden zusammen, bei mir hängen nicht so viele weihnachtliche Symbole in der Wohnung rum. Ich habe vor einem Jahr das erste Mal einen Weihnachtsbaum bei mir gehabt. Ich glaube, ich kann meine Version von Weihnachten einem Teil meines Publikums nahebringen.

Werden Sie wieder einen Baum bei sich aufstellen?

Brönner: Ich habe mich noch nicht entschieden. Tatsächlich komme ich erst am 23. Dezember aus Japan zurück, wo wir auch mit diesem Programm auftreten, und muss mich dann erst einmal mit der Frage auseinandersetzen, ob ich so schnell auf ein Trautes-Heim-Glück-allein-Weihnachten umschalten kann. Ich habe meine Familie schon gewarnt, dass sie sich nicht sorgen müssen, wenn ich das Weihnachtsgeschenk bin, weil ich endlich wieder zu Hause bin. Und das haben sie auch sehr gut verstanden.

