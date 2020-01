Wie wollen wir leben?

Mannheim.„Demokratie oder die Wahl der Qual“ hat Lutz von Rosenberg Lipinsky am Sonntag, 12. Januar, 18 Uhr, in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim im Visier: Mit scharfem Verstand und spitzer Zunge analysiert er die gesellschaftliche und politische Situation in Deutschland, hinterfragt Machtansprüche ebenso wie Verallgemeinerungen. Immer im Zentrum: die Frage danach, wie wir eigentlich leben wollen. Und natürlich der Humor – der in diesem Fall unter Telefon 0621/2 24 88 18 Euro pro Karte kostet. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.01.2020