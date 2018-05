Wiedersehen mit Teddy Teclebrhan

Anzeige

Mannheim.Tedros Teclebrhan spielt am Freitag, 11. Mai, 20 Uhr, wieder in der SAP Arena und ist immer noch überzeugt: „Ds passiert alles in dein Birne!“ Bereits im Juni 2017 begeisterte der Tübinger mit diesem Programm sein Mannheimer Publikum. Wer den Komiker damals verpasst hat, hat nun noch einmal die Chance, ihn und seine „Teddy Show“ live zu erleben.

Vielseitiger Künstler

Comedy, Musik und Tanz – das gibt’s alles auf einmal. Mit dabei im lautmalerisch betitelten Programm des gebürtigen Eritreers sind erneut alle von ihm erschaffenen Figuren Ernst Riedler, Percy, Lohan Cohan, Carlos und Antoine. Dabei hat Teddy Teclebrhan nicht nur Parodien und Sketche zu bieten, er liefert auch Stand-up-Comedy-Einlagen und präsentiert sich als schlagfertiger Entertainer. Humorvoll, ironisch, ein wenig durchgeknallt und gerne zweideutig widmet er sich Themen wie Freundschaften in Internetzeiten, Politik, Liebe und Familie. Manchmal lässt er sich auch in die Karten schauen, wie seine Figuren ihre jeweiligen Charaktere entwickeln. sdo

Info: Freitag, 11. Mai, 20 Uhr, SAP Arena Mannheim; Karten für 37,50 Euro (freie Platzwahl) unter Telefon 0621/18 19 03 33