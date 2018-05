Wilder Mix in Weinheim

Anzeige

Weinheim.Punk-Garagen-Soul-Rock aus Kalifornien bringen The Bellrays am Sonntag, 3. Juni, 21 Uhr, ins Café Central nach Weinheim. Es könnte bei den aktuell herrschenden Temperaturen heiß hergehen. Das Quartett aus dem angesagten sonnigen US-Bundesstaat setzt sich zusammen aus Sängerin Lisa Kekaula, Gitarrist Robert Vennum, Bernard Yin am Bass und Marty Faragher am Schlagzeug. Gemeinsam machen sie Musik zwischen Punk, Rock und Soul, wobei sich in dem energetischen Mix auch immer mal wieder andere Einflüsse finden lassen, so dass das Repertoire der eigenen Nummern vielseitig und tanzbar ist. sdo

Info: Sonntag, 3. Juni, 21 Uhr, Café Central Weinheim; Tickets für 12 Euro plus Gebühren unter cafecentral.de