Winter wird verbannt

Oftersheim.Der Frühling wird am kommenden Sonntag, 31. März, richtig eingeläutet. Der Sommertagszug macht sich um 13.30 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße bereit, um 14 Uhr geht’s dann los. Im Anschluss soll es Aufführungen von den Musikvereinen Oftersheim und Plankstadt sowie die Winterverbrennung auf dem Schulhof der Friedrich-Ebert-Grundschule geben.

Umzug durch die Stadt

Wegen des Frühlingsfestes ist der Festplatz in der Zeit bis Donnerstag, 4. April, komplett gesperrt, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Anlässlich des Sommertagszuges wird am Sonntag ab 12 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße ein Halteverbot angeordnet. Diese Verkehrsregelungen werden polizeilich überwacht und nach Beendigung des Umzuges (gegen 15 Uhr) wieder aufgehoben. sz

