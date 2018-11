Winterromantik am Wasserturm

Mannheim.Seit 1978 gibt es den Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm. Laut Veranstalter ist er einer der ältesten und größten Weihnachtsmärkte Deutschlands.

Am Mittwoch, 28. November, vor dem ersten Advent, öffnen die rund 200 Hütten zum 47. Mal. Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt dann um 18 Uhr auf der Bühne.

Bis Sonntag, 23. Dezember, haben Besucher die Gelegenheit die Weihnachtsstimmung auf der rund 11 000 Quadratmeter großen Fläche am Wasserturm zu erleben.

Die Stände bieten Weihnachtsdekorationen verschiedenster Art: sowohl traditionellen Christbaumschmuck, als auch Krippen mit Zubehör, Sammelfiguren, Kerzen, bunte Leuchtsterne und Girlanden. Beim Schlendern über den Weihnachtsmarkt findet man von Geschenken aus Wolle und Fell, Kunsthandwerk aus Holz, Leder und Keramik, Kuscheltieren und Holzspielen bis hin zu Extotischem aus Afrika, Asien und Lateinamerika verschiedenste Produkte. Dabei sorgen Glühwein, Punsch, Deftiges und Süßes für Stärkung. Wer sich zwischendurch aufwärmen möchte, kann den Ausblick vom 18 Meter hohen Café im Inneren der begehbaren Weihnachtspyramide genießen.

Täglich um 18 Uhr gestalten Freizeitkünstler, Vereine, Schulklassen und Jugendgruppen ein Bühnenprogramm. Dazu gehören unter anderem Bläserklänge, Chorgesang, Livemusik, Tänze und Kindertheater aus Mannheim und Region. Die Bühne steht zwischen Wasserturm und Rosengarten am Platz neben dem großen Etagenkarussell.

Beim Sonderstand „Informieren und Helfen“ verkaufen Ehrenamtliche von 24 gemeinnützigen Organisationen Selbstgemachtes aus Werkstatt, Küche, Näh- und Backstube und unterstützen somit soziale Projekte aus der Region und aller Welt. An ihrem Stand am Hirtenpfad, in der Nähe des Zugangs vom Rosengarten, informieren die Ehrenamtlichen außerdem über ihre Arbeit.

Die Eröffnung gestaltet am Mittwoch der Posaunenchor der Auferstehungskirche Mannheim, unter der Leitung von Sonja Nemet. Danach richtet die katholische Pastoralreferentin Kathrin Grein im Namen der Stadtteilökumene Oststadt/Schwetzingerstadt besinnliche Worte and die Besucher. Schließlich eröffnet Bürgermeister Michael Grötsch offiziell den 47. Mannheimer Weihnachtsmarkt. Abschließend stimmt der Frauenchor „Swinging Auerbach“ aus Bensheim, unter der Leitung von Magrit Pöhlert, auf die Adventszeit ein.

Großes Angebot für Kinder

Kinder können sich auf den beiden Karussells, dem Kinderriesenrad und der Kindereisenbahn vergnügen. Außerdem gibt es immer von freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr eine Fotoaktion mit dem Nikolaus auf der Bühne. Ein Kindernachmittag, inklusive Mitmachprogramm, findet am Mittwoch, 5. Dezember, von 15 bis 17 Uhr an der Bühne statt.

Der Weihnachtsmarkt findet von Mittwoch, 28. November, bis Sonntag, 23. Dezember, auf dem Friedrichsplatz am und rund um den Wasserturm statt. Die Öffnungszeiten dort sind täglich von 11 bis 22 Uhr.

Weitere Informationen finden sich auf der Website „www.weihnachtsmarkt-mannheim.de“ pam

