Winterwanderung im Weschnitztal

Rimbach.Zu einer Winterwanderung mit Sagen und Geschichten lädt das Geopark-Vor-Ort-Team Weschnitztal am Sonntag, 8. Dezember, 15 Uhr ein. Ausgangspunkt der Veranstaltung ist bei der Trommhalle in Rimbach-Zotzenbach (Hauptstraße 35) im südhessischen Kreis Bergstraße. Von dort führt die Wanderung mit Geo-Vor-Ort-Begleiterin Marion Jöst hinauf Richtung Trommweg. Der Weg führt unter anderem an den Streuobstwiesen vorbei und zur Grillhütte, an deren Feuer Katja Gesche Brauchtumsgeschichten erzählt und einige sonderbare Erscheinungen für Überraschungen sorgen.

Die Teilnahme an der rund dreistündigen Wanderung kostet fünf Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Um gutes Schuhwerk und dem Wetter entsprechend warme Kleidung sowie die Mitnahme von Taschenlampen und einem Becher für die warmen Getränke wird gebeten.

Anmeldung unter Telefon 0163/8 03 63 89 oder per Mail an gvo-weschnitztal@gmx.de. mav (Bild: Westenberger)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.12.2019