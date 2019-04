Winzer laden zur Probe

Kallstadt.Wer Weine am Ort ihres Entstehens probieren und sich aus erster Hand über sie informieren will, hat dazu am kommenden Wochenende in Kallstadt Gelegenheit, wenn die örtlichen Winzer und Gastronomen am Samstag, 6. April, von 12 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 7. April, von 11 bis 18 Uhr, zum Tag der offenen Weinkeller einladen.

Der Probepass zum Preis von 15 Euro ist bei allen teilnehmenden Weinbaubetrieben erhältlich. Geführte Wanderungen durch die Weinlage „Saumagen“ starten an beiden Tagen um 10.30 Uhr am I-Punkt (Weinstraße 111) – die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldung erbeten beim Weingut Christ Tel. 06322/6 43 71. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019