Winzer öffnen Tore

Anzeige

Kallstadt.Zum 15. Tag der offenen Weinkeller lädt der Pfälzer Ort Kallstadt am Samstag und Sonntag, 17. und 18. März, jeweils von 12 bis 18 Uhr ein. Die Besucher können sich einen Überblick über die bereits abgefüllten Weine des Jahrgangs 2017 verschaffen und bei Fassproben entdecken, welche neuen Schätze noch in den Kellern heranreifen. Neben 16 Weingütern wirken viele Gastronomiebetriebe an der Veranstaltung mit. Der Probenpass kostet 15 Euro. Jeweils um 11 Uhr beginnt am i-Punkt Kallstadt eine Wanderung mit Dominique Christ durch die Weinlage Saumagen. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Einen Info-Flyer gibt es im Internet unter kallstadt.de. mav