In Ihrem Buch „Brief an meine Schwester“ schreiben Sie, dass Sie eigentlich wegen ihrer Schwester Marion Schauspielerin geworden sind – „Sie war mein Weg zur darstellerischen Kunst“, heißt es darin unter anderem.

Malton: Dieser Gedanke ist mir eigentlich erst recht spät in meiner Karriere gekommen. Ich muss meine Schwester ja „lesen“, weil sie durch das RETT-Syndrom (Anm.: tiefgreifende Entwicklungsstörung, die nur bei Mädchen/Frauen auftritt, mit Symptomen wie Verlust der Sprache sowie massiven Störungen der Bewegungskoordination) unfähig ist auf herkömmliche Weise zu kommunizieren. Ich musste herausfinden, wie sie sich fühlt, was sie will, wie ich ihr helfen kann. Und genau das, muss ein Schauspieler auch bei seinen Rollen tun. Meine Arbeit fängt ja am Text an, den ich dann entsprechend interpretieren muss. Wir sind Menschenbeobachter und ziehen aus Beobachtungen unsere Schlüsse.

Sie gelten als obsessive Schauspielerin und bereiten sich auf ihre Parts penibel vor.

Malton: Obsessiv? Interessant. Ich will einfach ein größeres Wissensfeld für meine Rollen haben – und das eröffnet mir dann ein größeres Spielfeld. Meine Parts, ob auf der Bühne oder im Film, sind gefüttert mit Recherche. Aber die darf dann beim Spielen nie die Oberhand gewinnen. Die darf mich nicht eingrenzen, sie muss mich vielmehr beflügeln. Ich versuche, im Spiel zu sein, im Part voll aufzugehen – vergleichbar mit Kindern, wenn sie den Batman spielen.

Das bringt uns zu Ihrem Part der erbgierigen Tochter in „Die Auferstehung“. Was hat Sie denn an dieser Rolle gereizt?

Malton: Ein Leckerbissen von einer Rolle, die einem alle Farben des Regenbogens bietet. Es geht da um einen selbst, um die Beziehung zu den Familienmitgliedern. Vor allem hatte ich aber die Möglichkeit, mit von mir hochgeschätzten Kollegen zusammenzuarbeiten. Mit Herbert Knaup, Joachim Król, Michael Rotschopf und Dominik Raacke. Ich konnte den Herren ordentlich Paroli bieten. Eine Frau unter vier, dann sogar fünf Männern – wann bekommt man schon eine solche Chance? Und dann tanzen die ja auch alle noch nach meiner Pfeife. Das ist auch etwas, was an der Schauspielerei so schön ist: Man kann Sachen machen, die man im wirklichen Leben nicht machen kann.

Wie ordnen Sie Niki Steins Film ein?

Malton: Das Ganze ist eine schwarze Komödie, etwas was im deutschen Film viel zu selten gemacht wird. Sie ist nicht politisch korrekt, es gibt kein Happy End. Es geht so richtig zur Sache. Wir kommen nicht als geläuterte, gute Menschen aus diesem Film heraus. Wunderbar!

Nach dem Filmfest München ist Steins Film nun auch auf dem Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen zu sehen. Mögen Sie eigentlich Festivals?

Malton: Ich mag das Ludwigshafener sowie das Mannheimer Filmfestival, weil ein so entspannter, herzhafter Ton herrscht. Man fühlt sich dort immer extrem willkommen. Es ist nicht wie auf der Berlinale, wo alle nur schauen, ob sie auch gesehen werden. Man kann auch gute Gespräche führen. Alles ist auf angenehme Art sehr heruntergefahren – obwohl es im Prinzip um dieselben Dinge wie auf der Berlinale geht. Es ist nur nicht so glamourös – und genau das tut dem Film gut. Hinzu kommt das ausgesprochen gute, wunderbare Publikum.

Ganz am Anfang Ihrer Karriere haben sie Mitte der 70er Jahre mit Elizabeth Taylor einen Film namens „Eine kleine Nachtmusik“ gedreht. Was erinnern Sie da noch?

Malton: Ich war von ihr fasziniert, sie hat mich bestärkt, es als Schauspielerin zu versuchen, was ich da aber ohnehin schon fest vorhatte. Es gibt vom Dreh sehr viele Anekdoten, besonders die von der Szene, in der ich Elizabeth Taylor fast erwürgt hätte. Am liebsten erinnere ich mich vielleicht an die Zeit zwischen den einzelnen Filmaufnahmen. Wie immer beim Film mussten wir viel warten. Mit Diana Rigg haben wir uns dann gerne die Zeit mit Wortspielen vertrieben. Das war gut für´s Hirn!

Sie haben einen amerikanischen Pass, aber leben in Berlin. Wie fühlt man sich da in Zeiten von Donald Trump?

Malton: Ganz knapp: Ich sehe mich als Europäerin, ich sehe die Dinge eher von dieser Seite der Welt. Ich habe Sorge, was überhaupt mit unserem Erdball passiert.

Gibt es Rollen, sei es bei Fernsehen oder Film respektive auf der Bühne an die Sie sich ganz besonders gerne erinnern?

Malton: Ja, viele sogar. Ich habe sehr viel Glück gehabt. „Das Totenreich“ etwa, ein Fernsehfilm von Karin Brandauer, oder Rainer Woffhardts „Die Umarmung des Wolfes“, Margit Saads „Die Geschichte vom guten alten Herren und dem schönen Mädchen“ und natürlich „Der große Bellheim“. Sowie fast jede Theaterrolle, die ich gespielt habe. Bei der Ophelia-Rolle neben Klaus Maria Brandauer in „Hamlet“ stand ich wie das Kind vor dem Weihnachtsbaum, als mir der Part angeboten wurde.

Andersrum – gibt es Rollen, die Sie im Rückblick nicht annehmen hätten sollen?

Malton: Da fällt mir auf Anhieb nichts ein. Hätte es eine solche gegeben, habe ich sie wohl schon verdrängt.

Sehen Sie sich eigentlich gerne selbst auf der Leinwand oder dem Bildschirm?

Malton: Früher habe ich das nicht gerne gemocht. Heute kann ich damit ganz gut umgehen. Herbert Knaup hat mir da vor Jahren sehr geholfen. Er hat gesagt: „Du kochst doch gerne. Da schaust du doch immer wieder im Rezept nach, ob du auch alles richtigmachst. Du prüfst die Mengenangaben und so weiter. Das Gleiche gilt für die Schauspielerei.“ Seitdem schaue ich mich nicht als Leslie an, sondern als Schauspielerin. Ich überprüfe, was ich wie gespielt habe. Ob mein Vorhaben gelang oder nicht ... Diese Selbstbetrachtung ist ein rein technischer Vorgang geworden.

Mit Ihrem Ehemann Felix von Manteuffel halten Sie Lesungen, gerne über berühmte Paare, etwa die Geschwister Fanny und Felix Mendelssohn. Wie kamen Sie darauf?

Malton: Ganz einfach. Wir verbinden da das Schöne mit dem Schönen. Wir lieben beide unsere Arbeit, sind viel gemeinsam auf der Bühne und vor der Kamera gestanden. Und so können wir einfach noch mehr Zeit miteinander verbringen.

Sie haben schon Dutzende von Auszeichnungen erhalten. Peabody Award, Charlie-Chaplin-Schuh, Lili-Palmer-Gedächtnispreis – ist eine Ihnen besonders wichtig?

Malton: Besonders geehrt fühlt man sich, wenn man von einer Fachjury ausgezeichnet wird. Da loben Kollegen Kollegen, aber auch das Publikum ist wichtig. Egal wie, jeder Preis ist eine Zusage, die einem bestätigt, dass man auf dem richtigen Weg ist.

Abschließend noch zu Ihrer Wohltätigkeitsarbeit, zu der Sie auch noch Zeit finden ...

Malton: Mein Hauptaugenmerk liegt inzwischen auf der Unterstützung und Bekanntmachung des RETT-Syndroms. Das ist für mich aus naheliegenden Gründen – meine Schwester Marion leidet darunter – sehr wichtig. Eine Heilung ist noch nicht möglich, da wird noch geforscht. Entsprechend sammle ich Mittel und spende natürlich auch selbst. Die Erlöse meines Buches gehen ausschließlich in die Forschung. Alle anderen Tätigkeiten habe ich zurückgeschraubt, nur beim Kinderhilfswerk CCF, dem Christian Children Fund, unterstütze ich noch einige Kinder.

Das klingt nach wenig Freizeit. Wenn Sie die haben, was machen sie dann?

Malton: Ich genieße es sehr, mit meinem Mann zusammen zu sein, lese viel und treffe Freunde, weil mir sonst dazu die Zeit fehlt.

Zur Person Leslie Malton

Die US-amerikanische Schauspielerin Leslie Malton wurde am 15. November 1958 in Washington geboren und wuchs in der US-Hauptstadt, Berlin, Wien sowie New York auf. Ihre Ausbildung als Schauspielerin fand in Boston und in London an der Royal Academy of Dramatic Art statt.

Als größten Lehrmeister bezeichnet Malton George Tabori, mit dem sie viele Jahre eng zusammenarbeitete und nach dessen Schauspiellehre nahe des „Method acting" sie heute immer noch arbeitet. Trotz zahlreicher Rollen in Fernseh- und Kinofilmen spielt Leslie Malton bis heute leidenschaftlich Theater –wegen des Kontakts zum Publikum. Häufig ist sie am Burgtheater Wien, Residenztheater München, Schauspielhaus Zürich oder den Hamburger Kammerspielen zu sehen.

Ihr Durchbruch kam 1990 mit ihrer Rolle als Gudrun Lange in „Der große Bellheim" (Regie: Dieter Wedel). Zu den Preisen, die sie erhielt, gehören die Goldene Kamera, der Lili-Palmer-Gedächtnis-Preis, der Bayerische Filmpreis und der Telestar. dms

