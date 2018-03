Anzeige

Die Bilder entstanden mit Hilfe von Drohnen, Kamerafallen, Hochgeschwindigkeitskameras. Was hat Sie am meisten beeindruckt?

Steffens: Die Großleinwände, die wir in den Hallen aufbauen können, ermöglichen uns, zum ersten Mal die Bilder so zu sehen, wie sie wirklich gedreht worden sind. Selbst wenn man zuhause einen HD-Fernseher hat, ist die Qualität doch viel geringer als die, die wir mit den Großleinwänden erreichen können. Das Ganze ist ja in 4K-Technologie gedreht, in Ultra-HD sozusagen, und diese brillanten Bilder in dieser Größe zu sehen, ist wirklich umwerfend, eine ganz eigene Erfahrung. Dazu kommt noch die Musik von einem Oscar-Filmmusikpreisträger, das ist schon der Hammer.

Immer größer, immer spektakulärer, immer aufwendiger. Ist es wirklich nötig, Natur so zu inszenieren? Ist sie nicht eher das Gegenteil von einem lauten Spektakel?

Steffens: Nach 25 Jahren als Naturfilmer kann ich ihnen sagen: Die Natur ist am Ende immer viel spektakulärer als alles, was wir uns als Inszenierung einfallen lassen können. Wenn man wirklich an diesen Orten ist, einmal erlebt hat, wie ein Vulkan ausbricht oder wie es aussieht, wenn ein jagender Löwe an einem vorbeirauscht, dann ist selbst das brillanteste Bild noch viel weniger als die Realität. Insofern: Nein, wir sind nicht lauter als die Natur - im Sinne von auffälliger, effekthaschender. Wir sind immer noch ein matter Abglanz. Aber das hier ist der schönste Abglanz, den es bisher auf der Welt gibt.

Die Macher haben sich für eine Mischung aus Sinfoniekonzert und Naturfilm entschieden. Warum?

Steffens: Ich bin ja selbst Filmemacher, und ich kann sagen: Bilder wirken am besten durch Geräusche und Musik. Es gibt kaum einen Film ohne Filmmusik, denn diese hat die Funktion, die Bilder stärker wirken zu lassen. Das wird bei „Planet Erde II“ noch dadurch verstärkt, dass der musikalische Rahmen von Oscarpreisträger Hans Zimmer stammt. Der Mann hat das besondere Talent, Musik so auf die Bilder zu komponieren, dass sie noch größer wirken, als sie es ohnehin schon sind.

Wie sieht es mit dem Text aus?

Steffens: Wir haben für „Planet Erde II“ eine Ebene herausgenommen, die Sie im Kino und Fernsehen noch haben, nämlich den Text. Es spricht niemand, wir genießen nur die Bilder und Musik. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach dadurch purer, als Sie es zum Beispiel im Kino hätten. Ich selbst moderiere ja nur zwischen den Filmausschnitten.

Sie sind, wie Sie es gerade schon gesagt haben, selbst häufig für TV-Drehs rund um den Globus unterwegs. Was war bisher Ihr eindrucksvollstes Erlebnis?

Steffens: Das Schöne an meinem Beruf als Naturfilmer ist, dass die aktuelle Reise immer die aufregendste und wunderschönste ist. Allein auf meiner Reise für „Terra X – Kongo“ gab es zwei herausragende Momente. Der erste war die Begegnung mit Bonobos. Wir sind damals tagelang mit schwerem Gepäck durch den Sumpf gelaufen, dann durch den Urwald, um freilebende, wilde Bonobos im natürlichen Lebensraum zu sehen. Und wenn sie dann tatsächlich fünf Meter entfernt von so einem Tier stehen. ihre Blicke sich kreuzen und sie das Gefühl haben, da entsteht so eine kleine Bindung – weil das ja ein Menschenaffe ist und sehr nah verwandt mit uns –, dann ist das ein Million-Dollar-Moment. Mit nichts zu bezahlen. Das Beste, was es gibt.

Und das zweite Erlebnis?

Steffens: Auf der Reise sind wir mit unserer Ausrüstung den 3500 Meter hohen Nyiragongo-Vulkan hochgelaufen. Da ist man irgendwann ziemlich fertig, kommt oben an, und der erste Blick über diesen Kraterrand ist der in den größten Lavasee der Welt. Wir hatten das Gefühl, wir sind im „Herr der Ringe“-Kinofilm und schauen in das Auge von Mordor. Das sind die Momente, die es auf fast jeder Reise gibt. Und genau das macht den Beruf so wundervoll, dass es nicht den einen Moment gibt, sondern immer wieder neue unglaubliche Momente.

Gibt es eine Tierart, die es Ihnen besonders angetan hat?

Steffens: Ich mag Elefanten besonders gern, weil ich denen schon so oft begegnet bin und wunderbare Momente mit ihnen verbracht habe. Sie sind das beste Beispiel für mich, wie sehr wir Tiere unterschätzen. Als ich vor etwa 25 Jahren meinen ersten Elefanten gesehen habe, war ich zunächst einmal von der Größe der Tiere beeindruckt – wie wohl die meisten Menschen. Aber je häufiger ich sie gesehen habe, desto mehr war ich von anderen Dingen überwältigt.

Nämlich?

Steffens: Von ihrer Intelligenz, von ihrer Sozialkompetenz in der Gruppe, von ihren kognitiven und emotionalen Fähigkeiten. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie Elefanten trauern – auch um bereits vor Jahren verstorbene Artgenossen –, wie sie mit dem Rüssel ganz vorsichtig die Knochen berühren und dann sorgsam umlegen. Diese Tiere haben Emotionen und können miteinander umgehen, wie es die Wissenschaft vor 20, 30 Jahren noch nicht geahnt hat. Hinter so einem Rüssel passiert viel mehr als wir alle glauben.

Was müssen Tierfilmer heutzutage mitbringen, um überhaupt noch aufzufallen?

Steffens: Das kommt darauf an, welche Art von Tierfilm man macht. Es gibt zwei verschiedene Herangehensweisen, die ich interessant finde. Das eine sind Hochglanz-Filme, die den Menschen die Schönheit der Natur nach Hause bringen, so wie die „Planet Erde“-Filme. Die andere Art ist die investigative, kritische Umweltreportage. Angesichts der Naturzerstörung, die wir haben, wird das inhaltlich immer wichtiger. Und so muss der Naturfilmer also zwei Sachen können. Er muss für die Rubrik eins ein wirklich ästhetisch denkender Filmemacher sein, und für die Rubrik zwei muss er zudem ein guter Journalist sein.

Wie wichtig ist es der Show, ein Bewusstsein für die Natur und den Naturschutz zu wecken?

Steffens: Sehr wichtig. Das sind dann wieder die gerade angesprochenen beiden Seiten des Naturfilms. Wir brauchen unbedingt beide. Die hochästhetischen Filme sind sozusagen die erste Stufe. Sie haben die wichtige Funktion, die Natur in ihrer Schönheit abzubilden, um die Begeisterung für Naturthemen erst einmal zu wecken und die Menschen dafür einzunehmen. Denn man setzt sich ja nur für Dinge ein, die man auch liebt. Und wenn das gelungen ist, dann können wir hintergründig über investigative Umweltreportagen reden. Aber für die interessiert man sich gar nicht, wenn man kein grundsätzliches Naturinteresse hat.

Haben Sie einen Tipp für den Besucher Ihrer Show, was er oder sie tun kann, um die Natur zu schützen?

Steffens: Ja, kommen Sie mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr zu der Show. Das ist viel passender als mit einem SUV, der 15 Liter verbraucht.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.03.2018